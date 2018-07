DA VEJA SP



O apresentador Evaristo Costa utilizou a função stories de seu Instagram para responder perguntas de alguns fãs. Entre elas, se ainda assistiria ao Jornal Hoje, do qual foi apresentador durante catorze anos.



“Nunca mais assisti por falta de oportunidade”, respondeu. Apesar de ter dito que pretende voltar a morar no Brasil “um dia”, contou “não ter planos” de voltar a trabalhar na Globo.



Sobre um possível arrependimento de seu pedido de demissão da emissora, respondeu: “De forma alguma. Um ano depois, só a certeza de ter feito a coisa certa e bem planejada.”



O jornalista saiu da emissora em julho do ano passado, quando se mudou para a Inglaterra com sua família. Na terça-feira (10), vários sites de notícias publicaram que ele estaria sendo cotado para comandar, ainda este ano, o reality show Topa ou não Topa na emissora concorrente, o SBT. O programa pertence à holandesa Endemol e foi comprada pelo canal brasileiro no início de 2018.



Se o apresentador topar a empreitada, poderá continuar morando na Inglaterra. Nesse caso, viria ao Brasil uma vez por mês e gravaria três ou quatro programas de uma única vez, com custos bancados pela produção.



Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/evaristo-costa-responde-a-fa-nunca-mais-assisti-ao-jornal-hoje/