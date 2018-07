DA VEJA SP



Em participação no Conversa com Bial exibido na quarta (11), Fernanda Souza divertiu – e surpreendeu – o público com comentários muito sinceros sobre a novela Chiquititas, que a revelou no SBT.



Ao falar sobre o único CD que gravou, ela disse por que decidiu desistir da carreira de cantora:



– Eu nunca cantei, eu enganei um país inteiro. No CD de Chiquititas dizia de quem eram os vocais, não eram meus, é que quase ninguém deve ter prestado atenção. Acharam que depois que eu saí da novela as pessoas queriam algo da Mili (personagem que interpretou), daí um CD meu seria uma forma de elas terem isso. Fui na gravadora e cantei mal. Minha mãe disse: ‘avisei três meses que essa menina não canta nada – afirmou, dizendo que conta essa história na peça Meu Passado não me Condena.



Ainda assim, ela disse, o álbum foi produzido:



– Me chamaram para gravar um CD e eu gravei, não podia recusar aquela graninha. Mobiliei um apartamento inteiro com o dinheiro daquele CD – disse.



Fernanda e Luan Santana apresentarão o programa musical Só Toca Top, aos sábados, na Globo.

