Caio Blat e o filho, Antônio: estreia do menino no cinema

Após um longo período de afastamento, a relação entre Caio Blat e o filho Antônio, de 15 anos, está cada dia mais forte. Tanto que o adolescente está estreando no papel de ator ao lado do pai, que faz parte do elenco de “Deus salve o rei”.

Caio e Antônio rodaram “Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo segundo o Espiritismo”, um docudrama que também teve a participação de Ana Ariel, mãe de Antônio, e ex mulher de Caio.

Caio e Ana se casaram em 2001, após dois meses de namoro. O casamento durou três anos e aconteceu numa cerimônia espírita, religião seguida por Ana. Pouco tempo depois, ela engravidou, mas sofreu um aborto espontâneo. Foi aí que decidiram adotar Antônio.

