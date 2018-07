DA QUEM



Pabllo Vittar fez uma bela declaração de amor à mãe, Verônica, que faz aniversário nesta quinta-feira (12).

"Feliz aniversário para a melhor mamãe do mundo! Obrigada por sempre ser meu pai, minha mãe, amiga, confidente e tudo que só a gente sabe. Te amo mais que tudo nessa vida, dona Verônica", escreveu a cantora na legenda da imagem em que aparece ao lado da mãe.

Em entrevista à QUEM, Pabllo contou sobre o apoio que sempre recebeu da mãe.

"As pessoas que me inspiraram muito para poder fazer o que eu faço hoje são as que estavam perto de mim: meus amigos e minha família mesmo. Minha mãe (Verônica Rodrigues) sempre me jogou para cima. Ela dizia: vai sim. Ela sempre me deu um suporte muito grande. Mesmo quando eu morava em Caxias, no Maranhão, minha mãe estava me preparando para o que sou hoje. Ela me colocava em aula de balé, de teatro, me dava os DVDs das divas. E minha família sempre foi muito musical. Se tem uma pessoa que eu devo muito é a minha mãe. Ela sempre me deu todas as cartas brancas para fazer o que queria. Nossa ligação é muito forte. Moro com ela até hoje, em Uberlândia (MG)", disse.

