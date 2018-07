DA REVISTA MONET



A namorada de Caitlyn Jenner, de 68 anos, falou sobre sua relação pela primeira vez, confirmando que estão juntas, mas o casamento ainda não está nos planos.

A estudante transexual Sophia Hutchins, de 22 anos, foi ao Instagram na quarta-feira para experimentar o novo adesivo de perguntas, que oferece aos usuários uma nova maneira de interagir no Instagram Stories. "Gente! Me faça perguntas!" ela escreveu antes de ser questionada sobre seu relacionamento com o ex-atleta olímpico.



"Você está em um relacionamento?", um fã perguntou, ao que ela respondeu: "Oh sim!" junto com um emoji apaixonado.

"Você e Caitlyn estão namorando? Você também tem algum animal de estimação?", um segundo perguntou. "Claro", ela respondeu antes de acrescentar que "tem a nossa pequena Bertha". Quando questionada sobre as pessoas criticando seu relacionamento, Sophia admitiu: "É uma experiência nova, mas definitivamente vale a pena".



De acordo com o tablóide Mirror, Sophia tenha morado na mansão de Caitlyn em Malibu, e compartilha regularmente fotos de dentro da luxuosa casa. Em outro post, um de seus seguidores perguntou se ela estava noiva de Caitlyn. "Eu vou mostrar a aliança quando estiver", disse Sophia. Mas quando alguém perguntou se ela e Caitlyn estavam planejando se casar, Sophia respondeu com dois emojis de noiva.



O portal The Globe recentemente afirmou que Caitlyn estava planejando pedir Sophia em casamento e até estava procurando por anéis de diamante.

"Ela está fazendo pesquisas há semanas para comprar o anel perfeito e, finalmente, optou por um sparkler de US$ 78 mil", disse um amigo. E acrescentou: “Eles começaram como amigos, mas o amor deles floresceu e cresceu. Eles estão se preparando para um longo futuro juntos".



Enquanto isso, o casal tem desfrutado de uma série de viagens românticas, mais recentemente desfrutando de momentos felizes em Napa Valley, na Califórnia. Caitlyn e Sophia compartilharam uma imagem quase idêntica da vista de tirar o fôlego quando se sentaram para o café da manhã.

"Bom dia Napa", escreveu ela. Antes disso, Caitlyn não compareceu ao casamento do filho Brody Jenner para poder viajar para a Áustria com Sophia para participar de um baile de caridade.



