Uma buldogue francesa, que se chama Darcy, estava em voo de Flórida para Massachusetts, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (5), quando começou a mostrar uma certa dificuldade para respirar, de acordo com sites americanos. A língua e gengivas ficaram azuis.



Foi quando dois comissários de bordo apareceram para ajudar com a máscara de oxigênio. Eles também levaram gelo, segundo o "New York Post". Fotos divulgadas nas redes socias mostram a cachorrinha de três anos ao lado da janela sendo tratada com a máscara amarela posicionada em frente ao fucinho.



"Todos somos afetados pela mudança de pressão da cabine e flutuação do oxigênio: humanos, cães, gatos, etc... Mas o fato de os atendentes serem receptivos e atentos à situação pode ter salvado a vida de Darcy", escreveu a dona Michele Burt, em carta enviada à empresa aérea e postada no Facebook.



"Coloquei a máscara sobre o rosto dela e, em poucos minutos, ela ficou melhor e não quis mais", disse. "Eu acredito que os comissários de bordo Renaud e Diane salvaram uma vida, alguns podem reduzir a vida de Darcy porque ela é uma cachorra, mas eu não".



Segundo o texto da dona, a tripulação "fez uma recuperação completa" para o animal de estimação.



Um dos comissários, Renaud Fenster, disse ao programa "Good Morning America", da rede ABC, que em 15 anos de trabalho "nunca tinha visto nada como isso".



"Estava passando pela cabine para checar um passageiro e notei que outra passageira, que estava com o cão fora caixinha, estava com o animal não passando muito bem... acredito que tenha desmaiado", disse Fenster.



A raça de Darcy pode passar por problemas respiratórios. Em reportagem publicada em março deste ano, o G1 dá dicas sobre como socorrer os animais de estimação em casos como o da buldogue francesa.

