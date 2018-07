DO G1



Um homem confundiu um carro estacionado em frente a um motel com o da esposa e colocou fogo, em Itumbiara, no sul de Goiás, de acordo com a Polícia Militar. Ele ainda deixou um bilhete com o número de telefone na recepção. O responsável pelo incêndio informou ao G1 que vai pagar os estragos.



Segundo a Polícia Militar, uma mulher estava dentro do motel com um acompanhante na noite de terça-feira (10), quando foi informada pela recepcionista que seu carro, um VW/Voyage, estava pegando fogo. A funcionária do motel relatou à corporação que um homem confundiu o veículo que estava do lado de fora com o da sua esposa e, por isso, quebrou o para-brisa e colocou fogo.



Em seguida, foi até a recepção e deixou um bilhete com um número de telefone e fugiu. De acordo com o registro da ocorrência feito pela Polícia Civil, antes de ir embora, o homem pediu à funcionária que entregasse o papel para o amante da esposa para que eles resolvessem a situação.



O homem que colocou fogo no carro disse que vai arcar com os prejuízos e que, junto com o advogado, já entrou em contato com a vítima.



Além disso, o homem explicou que estava alcoolizado. "Até agora não tenho lembrança disso direito. Se fui eu, eu vou pagar e combinar a melhor maneira", completou.



A mulher que estava no motel informou que o carro pertencia à mãe dela e que não conhece o homem que colocou fogo no carro. O caso foi registrado na Polícia Civil. O delegado Vinícius Penna confirmou que já investiga o crime, mas ainda não forneceu mais detalhes.

