Sasha Meneghel entrou na nova onda do Instagram e respondeu algumas perguntas de fãs na madrugada desta quinta-feira (12).



A filha de Xuxa foi questionada se já fez alguma cirurugia plástica. "Tem silicone?", questionou um seguidor. "Não! Hahaha. Tô adorando essas perguntas", afirmou.



Sasha também negou ter feito preenchimento labial e postou uma foto para reafirmar que seus lábios são 100% naturais.



Além disso, uma fã questionou se ela ainda está namorando o ator Bruno Montaleone. Além de confirmar, ainda postou uma foto bem agarradinha com o ator.



Sasha ainda tirou uma dúvida sobre um boato que circula há anos na internet de que teria nascido com uma anomalia genética, de que teria nascido sem ânus. Sem pensar duas vezes, mandou: "Até onde eu sei, eu tenho sim".



