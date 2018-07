DA QUEM



Henry Cavill entrou em uma polêmica ao dar entrevista para a GQ Austrália, publicada na terça-feira (10). O ator, que interpreta o Super-Homem, foi questionado sobre os movimentos contra assédio em Hollywood e sua resposta está repercutindo nas redes sociais.



"Em relação a flertes, por exemplo, se é em um ambiente social está de acordo com o contexto – e é aceitável", explicou ele, afirmando que nunca agiu de maneira errada com outras atrizes em um ambiente de trabalho.



Apesar de concordar que o homem moderno deveria mudar algumas atitudes, Cavill afirmou ser tradicional. "Acho que a mulher tem que ser maravilhada e perseguida, mas talvez eu seja antiquado por pensar isso. É muito difícil fazer isso [flertar] se existem certas regras no local. Porque é tipo: 'não quero ir falar com ela, porque não quero ser chamado de estuprador ou algo do tipo'. Então é mais fácil pensar: 'esqueça, vou ligar para uma ex-namorada e voltar para um relacionamento que não deu certo'".



Ele continuou: "Mas é mais seguro [voltar com ex] do que me jogar no inferno, porque sou alguém conhecido, se eu flertar com uma pessoa, então quem sabe o que vai acontecer? Agora? Agora você não pode ir atrás de alguém além do 'não'. É tipo 'ok, legal'. Mas tem o: 'por que você desistiu?’ e falo ‘bem, não quero ir para a cadeia'



Internautas nas redes sociais criticaram a postura do ator. "Isso é um absurdo. Se Henry Cavill não quer ser chamado de estuprador é só não estuprar ninguém. O exercício mental que alguns homens fazem para se colocarem de vítimas é insano", escreveu uma usuária no Twitter.



"Esperando Henry Cavill explicar essa entrevista porque amo muito esse homem e não quero deixar de amar", falou outra. "Não sabia que ele era tão idiota", comentou um internauta. "Ele basicamente assumiu que é um estuprador", afirmou um usuário.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/07/henry-cavill-diz-ter-medo-de-ser-chamado-de-estuprador-ao-flertar.html