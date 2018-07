DO METRÓPOLES



Uma história surpreendente deixou a inglesa Beth Bamford, de 21 anos, numa situação inesperada. Sem saber que estava grávida, tendo períodos menstruais normais, ela ficou em choque ao dar à luz gêmeas não idênticas no momento em que ia fazer xixi.



De acordo com a Revista Crescer, a inglesa acreditou que a barriga crescente era “coisa de gordinha”. Procurou um médico, que não desconfiou da gravidez, portanto ela tocou sua vida sem imaginar que duas crianças estavam dentro dela. E, então, tudo mudou.



Sentindo dores e disposta a se levantar da cama para tomar água, Beth conta que, em uma noite, deixou o namorado dormindo e desceu as escadas. Com a barriga doendo, ela foi ao banheiro, sentindo vontade repentina de liberar a bexiga.



“Eu ainda estava sentada na privada quando dei à luz. Eu não tive tempo para pensar em nada e nem entender direito o que estava acontecendo”, declara a recém-mamãe. Beth explica que ligou para a ambulância e foi orientada a fazer força para retirar a placenta. “Fiz força, empurrei de novo, mas outro bebê saiu, não a placenta. Foi outro choque”, relembra.



No sufoco, Beth afirma não ter recebido ajuda do namorado, que estava dormindo e não ouvia a namorada gritando. Até que o rapaz finalmente se levantou e se deparou com a situação no banheiro.



“Os paramédicos chegaram e me perguntaram sobre quantos meses eu estava e onde estavam as minhas anotações de pré-natal. Eu respondi que não sabia que estava grávida, ou que tinha gêmeos, mas ninguém acreditou em mim”, lamenta Beth.



A jovem conta que nem seu namorado acreditou na história, suspeitando de que Beth havia escondido a gravidez. No hospital, os médicos informaram a ela há quanto tempo Beth estava grávida: 37 semanas. “Eu e as meninas ficamos em monitoramento no hospital por uma semana. Depois fomos liberados para casa porque elas nasceram bem”, diz ela, que nem enxoval paras as bebês, Willow e Freya, pôde preparar.



Sobre o período de gestação, Beth estranha: “Não apresentei sinais de gravidez. Menstruei. Estava levando a vida normalmente, levantando coisas pesadas, saía para dançar. Os médicos achavam que eu tinha uma infecção viral e eu tomei medicamentos. Nunca passou pela minha cabeça que eu estava grávida”.

Fonte: https://www.metropoles.com/mundo/sem-saber-de-gravidez-mulher-faz-xixi-e-da-a-luz-gemeas