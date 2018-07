DO METRÓPOLES



Depois de se separar de Joelma, em 2015, Ximbinha está novamente casado. O guitarrista manteve o relacionamento com a cantora por 18 anos, mas uma traição teria destruído a união. Karen Kethlen Fernandes, quer teria sido o pivô, é a nova esposa de Ximbinha.

Na quarta-feira (11/7), o artista de 44 anos publicou uma foto nas redes sociais e anunciou a oficialização. Ao lado de um amigo e da própria amada, ele escreveu: “Obrigado, amigo, pelo carinho e respeito comigo e minha esposa”.

Aos 30 anos, Karen é formada em direito e dirige uma loja de cosméticos. De acordo com o Extra, o estabelecimento foi aberto com dinheiro do guitarrista, que já teria colocado um apartamento e um carro de luxo no nome dela.

