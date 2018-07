DO G1



A Justiça determinou o bloqueio de R$ 77 mil do ex-lateral e pentacampeão mundial Roberto Carlos em uma ação de danos morais movida por seu ex-empresário, Élio Aparecido de Oliveira, popularmente conhecido como Oliveira Júnior. O processo é de 2008 e a decisão foi publicada em 3 de julho de 2018 pelo juiz Héber Mendes Batista, da 4ª Vara Cível de Ribeirão Preto (SP).



Oliveira foi agente FIFA e empresário de Roberto Carlos. Os dois entraram em litígio em 2008. O ex-empresário decidiu processar seu ex-cliente após críticas feitas em um programa de televisão.



A primeira condenação aconteceu em 2011, quando a Justiça de Ribeirão Preto condenou Roberto Carlos a pagar R$ 25 mil por danos morais a Oliveira. Depois de transitado em julgado, o valor foi atualizado para R$ 77.302,03.



A reportagem entrou em contato com a assessoria do ex-jogador, porém não houve retorno com o posicionamento sobre o caso. Também houve contato com a advogada Lola Vainstok França, que aparece como representante legal de Roberto Carlos no processo, mas ela afirmou ter sido destituída do caso em 31 de janeiro de 2017 e não quis comentar a condenação.



Ex-camisa 3 do Real Madrid, Roberto Carlos mantém vínculo com o clube espanhol como embaixador. Também atuou como representante da candidatura do Marrocos à sede da Copa do Mundo de 2026.



Cassado e foragido



Já Oliveira Júnior foi eleito vereador em Ribeirão Preto em 2008, porém, foi cassado em 2011 por desacatar policiais militares e dirigir alcoolizado. Em 25 de agosto de 2017, teve prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) por ser considerado culpado como mandante de dois crimes: o assassinato do advogado Humberto da Silva Monteiro e a tentativa de homicídio do radialista Josué Soares Dantas.



Os crimes ocorreram em 2006, em Itu (SP), onde à época ele era vice-prefeito. Considerado foragido da Justiça, Oliveira nega e recorre da decisão.

Fonte: https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/justica-bloqueia-r-77-mil-de-roberto-carlos-em-acao-por-danos-morais-a-ex-empresario.ghtml