Seis dias após a seleção brasileira ser eliminada da Copa do Mundo de 2018, Neymar reapareceu publicamente. Sorridente, o camisa 10 e o atacante Gabriel Jesus, que também esteve no Mundial da Rússia com o Brasil, participaram de uma roda de pôquer em um bar de São Paulo.

O "Poker Night com as estrelas", que contou com a presença do apresentador de TV Serginho Groisman, aconteceu na noite de quarta-feira, no Blá Bar, no Itaim Bibi, zona nobre da capital paulista. Os dois jogadores posaram para fotos com um dos sócios do bar, Alexandre Ceglie, que publicou imagens com eles nas redes sociais

Neymar está no Brasil de férias, antes de se reapresentar ao Paris Saint-Germain na próxima temporada. Gabriel Jesus também aproveita os dias de descanso com a família e os amigos em São Paulo, antes de retornar ao Manchester City.

Reprodução/Instagram Gabriel Jesus e Neymar com o apresentador Serginho Groisman no pôquer

