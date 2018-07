DA QUEM



Ana Clara Lima, participante do BBB 18, e Felipe Titto serão os novos repórteres do programa Vídeo Show, que volta ao ar na segunda-feira (16). Com a saída de Otaviano Costa, a atriz e cantora Sophia Abrahão e as ex-BBBs Vivian Amorim e Fernanda Keulla passam a se revezar na apresentação da atração.



O trio feminino é só alegria com a parceria. “Estou muito feliz de participar dessa nova etapa. Tive a melhor escola que poderia ter tido, com o Joca [Joaquim Lopes] e o Ota [Otaviano Costa]. O que antes era, mais que tudo, um desafio, agora é prazer e diversão. A experiência do Video Show - Enquanto Rola a Copa, na web, durante a Copa, foi muito divertida e ajudou a aumentar o entrosamento entre a gente para essa próxima etapa. A química entre nós foi muito boa e a gente se divertiu muito”, conta Sophia Abrahão, agora veterana da atração, ao lado de Marcela Monteiro, que segue como repórter.



Ana Clara se diz empolgada com o novo passo profissional. “Quero que seja incrível! Desde pequena assistia ao programa, mas nunca imaginei que um dia pudesse chegar a fazer parte da equipe. É um passo muito valioso e importante na minha vida e na minha carreira e espero conseguir me reinventar a cada dia”, diz.



Felipe Titto também está ansioso com a estreia: “Vai ser muito legal! Eu era o entrevistado, o Vídeo Show sempre foi muito legal comigo, me deu muita moral, agora é o momento de viver o outro lado da experiência. Estou muito empolgado”.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/TV-e-Novelas/noticia/2018/07/ana-clara-e-felipe-titto-serao-novos-reporteres-do-video-show.html