O namorado de Fátima Bernardes, o advogado Túlio Gadêlha, se dá muito bem com os filhos da apresentadora com William Bonner. Nesta quinta-feira (12), Túlio compartilhou em suas redes sociais uma foto relembrando um momento íntimo. Na imagem ele está tomando uma cerveja com Vinicius Bonemer, de 20 anos, durante a exibição dos jogos do Brasil.



Na legenda, ele disse: "O #tbt de hoje é da breja que tomei com meu enteado na semana passada. A derrota foi amarga, mas essa gelada que exportei diretamente de #Garanhuns para o #Rio, tava no ponto".



Os seguidores do pernambucano fizeram vários elogios: "Fatinha tá ótima, tanto de filho quanto de namorado", disse um fã.



Em entrevista recente, Fátima, de 55 anos, falou sobre o namoro com Túlio, de 30, que começou em meados do ano passado. Ela garantiu não se incomodar com as insinuações de algumas pessoas sobre a diferença de 25 anos entre eles. "Tem uma minoria barulhenta nas redes sociais que fala: 'Ah! Ele podia ser seu filho' E daí? Ele não é! Eu não vou deixar que isso afete a minha relação", disse.



Fátima também falou sobre o preconceito das pessoas. "Se alguém faz alguma insinuação de que ele está comigo porque sou famosa, não me incomoda", acrescentou ela, contando que o primeiro beijo do casal aconteceu no "escurinho do cinema", durante uma sessão do filme Depois Daquela Montanha. "O que mais me encantou no Túlio foi a capacidade que ele tem de ouvir. De me ouvir. Ele se interessa de verdade pelas pessoas. Acho que consegue tirar o melhor de mim", declarou ela, que foi flagrada pela primeira vez com o namorado em novembro do ano passado, em um shopping no Rio.

