DO G1



O ator Henry Cavill, que interpreta o Super-Homem, pediu desculpas e falou em "mal-entendido" após a polêmica gerada por uma entrevista publicada pela edição australiana da revista "GQ".Na entrevista publicada na terça-feira (10), há declarações do ator sobre o #MeToo e outros movimentos contra o assédio sexual.



Na entrevista ele diz que "as coisas têm que mudar", mas que é "importante manter as coisas boas, as qualidades do passado, e se livrar das ruins". Ele se diz "tradicional" em relação ao romance e defende que as mulheres sejam cortejadas e buscadas.



"É difícil fazer isso se há certas regras estabelecidas. Porque senão é tipo: 'Bom, eu não quero ir lá falar com ela, porque vou ser chamado de estuprador ou coisa assim (...) Se sou uma figura pública e vou flertar com alguém, quem sabe o que pode acontecer?'", afirmou Cavill, segundo a "GQ".



"Agora você não pode insistir com alguém além do 'não'. É tipo: 'Ok, tudo bem'. Mas aí tem o: 'Por que você desistiu?' E é tipo: 'Bom, porque eu não quero ir pra cadeia", diz Cavill em trecho da entrevista.



'Mal-entendido'



Mas após críticas às declarações, Cavill enviou um comunicado à revista "The Hollywood Reporter" pedindo "desculpas por qualquer confusão e mal-entendido".



"Não tive intenção de ser insensível de jeito nenhum. Queria esclarecer e confirmar para todo mundo que eu sempre tive o máximo respeito pelas mulheres, e sempre vou ter", ele disse.



Ele também diz que "aprendeu uma lição valiosa sobre o contexto e a sutileza das liberdades editoriais", em relação à forma como a entrevista foi publicada na "GQ". "Espero esclarecer minha opinião no futuro sobre um assunto tão importante", ele afirma.

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/henry-cavill-pede-desculpas-apos-criticas-a-comentario-sobre-metoo-mal-entendido.ghtml