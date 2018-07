DA REVISTA MONET



A socialite e empresária Kris Jenner revelou que o maior arrependimento de sua vida foi ter traído o pai de Kim, Khloé, Kourtney e Rob Kardashian, o empresário Robert Kardashian (1944-2003). Na avaliação de Kris, seu romance com o ex-jogador norte-americano de futebol Todd Waterman teve papel decisivo no término de seu casamento com o advogado.

“Não tenho nenhum orgulho. É um dos maiores arrependimentos da minha vida e talvez tenha sido a causa do fim desse casamento”, afirmou em entrevista ao programa OBJECTified do canal Fox News.



Kris e Robert foram casados entre 1978 e 1991. Famoso por seu trabalho como advogado de defesa de O.J. Simpson, Robert morreu em 2003 em decorrência de um câncer no esôfago. De acordo com Kris Jenner, uma das ações imediatas de seu ex ao terminar o casamento foi bloquear o cartão de crédito dela.



“Eu fiquei sem nada, fui ao mercado e o meu cartão não funcionava, não conseguia comprar um tomate”, contou a empresária na entrevista.

No entanto, ela disse que não demorou para encontrar um novo namorado. “Duas semanas depois, após resolver que não queria mais saber de homens na minha vida, conheci o Bruce Jenner”, contou. Ela e o ex-atleta olímpico, hoje conhecido como Caitlyn Jenner, tiveram duas filhas, Kylie e Kendall Jenner.

Getty Images A empresária Kris Jenner com as filhas: Kim Kardashian, Kylie Jenner e Khloé Kardashian

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2018/07/kris-jenner-diz-que-maior-arrependimento-da-vida-foi-ter-traido-pai-das-kardashians.html