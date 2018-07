DA QUEM



Kim Kardashian chamou duas amigas para se exercitar em uma praia de Los Angeles. A socialite, que começou o treino vestindo um shorts, o tirou para ficar mais confortável e acabou deixando suas curvas ainda mais à mostra. Depois de uma corrida na praia, ela fez ioga.



A morena, de 37 anos, contou recentemente que a cada dez dias, dá uma folga na sua restrita dieta. "Tenho feito uma dieta muito rígida, recentemente. Quando vou para o mercado, compro proteína magra, carboidrato, frutas e vegetais, mas de vez em quando me dou um carinho e tenho meu dia de traição da dieta", contou.



"É tão complicado e chato seguir uma dieta assim todo o tempo. Um dia de folga me ajuda a curtir a comida sem sentir que exagerei. Meu personal me ensinou a fazer isso a cada dez dias."



Casada com Kanye West, ela é mãe de três crianças: North, de 5 anos, Saint, de 2 anos, Chicago, de 5 meses.

Reprodução Kim Kardashian

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/07/kim-kardashian-se-exercita-em-praia-e-deixa-curvas-mostra.html