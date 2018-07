DA QUEM



Gretchen bateu um papo bem descontraído com Sabrina Sato nesta quinta-feira (12) e apresentadora, que está grávida da primeira filha com o noivo Duda Nagle, publicou um vídeo da conversa nas redes sociais.



Mãe de sete, Gretchen aconselhou a mamãe de primeira viagem. "Você não tem que desfazer da sua vida por causa deles [filhos]. Normalmente, a mãe deixa de pensar nela, para viver para o filho. De jeito nenhum. O filho que tem que se adaptar à vida que você já tem. E em primeiro lugar está seu marido, e depois seus filhos", falou "Se você abandona o marido por causa do filho, ele vai procurar outra pessoa para fazer companhia. Não é a falta de amor, é a falta de companhia", completou a cantora.



A rainha do bumbum também revelou detalhes da primeira gravidez, quando teve Thammy Miranda. "Queriam me matar, queriam que eu tirasse o bebê. Aí disseram 'ok, mas você não pode ser fotografada com o bebê no colo, grávida, amamentando porque um símbolo sexy não faz nada isso'. Assinei um termo e tudo isso. Não tem fotos minhas grávida de Thammy, nada".



Entre o fim de abril e início de maio, Sabrina ficou internada no Hospital Israelita Albert Einstein, para fazer repouso e cuidar da gestação. Como a gravidez foi considerada de risco, ela adequou um novo ritmo de trabalho, mas já retomou os compromissos profissionais.

