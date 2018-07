DA VEJA SP



No início deste mês, Renata Bastos, produtora de moda e atriz de 36 anos, gravou sua participação em Hebe, filme sobre a vida da apresentadora cuja estreia está prevista para 2019, com Andréa Beltrão no papel principal.

Renata será Roberta Close, a trans que foi mito nos anos 80 e uma das convidadas do programa da loira.



A modelo é a referência de Renata, também trans, desde seus 7 anos.

“Nessa idade, percebi meu gênero e me inspirava em ‘la Close’”, lembra ela, que superou preconceitos com o apoio da família. Renata sofreu bullying no colégio, onde era chamada de She- Ra, a heroína irmã do He-Man, do desenho animado. “Amei o apelido, She-Ra era uma mulher poderosa”, rebate.

Paulo Jares/Veja SP Roberta Close: modelo trans ficou famosa nos anos 80





Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/terraco-paulistano/renata-bastos-filme-hebe-roberta-close/