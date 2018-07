DO METRÓPOLES



A atriz Betty Faria provocou polêmica ao abordar alguns assunto durante a entrevista que deu para o site Universa. Na conversa, Betty falou dos cabelos grisalhos, da carreira, dos assédios e também do fato de ter feito um aborto e não se arrepender.



“Abortos são momentos que traumatizam, que você se lembra. Momentos da sua vida que foram violentos. Mas que bom que eu fiz. Que bom que eu fiz. Eu não queria ter aquele filho. E eu sempre tive bons médicos. Caros. Competentes. E-fim-de-papo”, desabafou a atriz.



Betty ainda provocou outra polêmica ao dizer que os assédios denunciados pelas atrizes de Hollywood foram “fingindinho”. “Por que não abriram o bico na hora? Porque não convinha! Pegaram o papel, entendeu? Eu quero ver a que tem peito de dar um murro, uma joelhada no saco e perder o papel. A Meryl Streep ficou muito de madre superiora naquela história. Acho um nhém nhém nhém esse negócio. Sou uma sobrevivente”, disse a artista à Universa .



Além disso, Betty falou sobre o uso de drogas. Segundo a atriz, ela faz as coisas socialmente. “Nada me impede de fazer nada. Faço o que quiser da minha vida”, disse. A artista ainda criticou o “falso moralismo” de hoje em dia. Você não pode dar uma opinião contrária ao que pensa a média idiota, a que não tem informação, que você leva porrada e é xingada. E não é só no Brasil. É no mundo inteiro”, afirmou.

