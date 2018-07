DO G1



Um copiloto da companhia Air China desligou por engano o ar-condicionado de um voo que ia de Hong Kong a Dalian, fazendo com que a aeronave que transportava 153 passageiros e nove tripulantes descesse pelo menos 3 mil metros.



Segundo Qiao Yibin, vice-diretor da Administração de Aviação Civil da China (CAAC), o acidente aconteceu porque o copiloto, cuja identidade não foi revelada, estava fumando um cigarro eletrônico. Ele queria desligar os ventiladores de circulação de ar para evitar que o cheiro se espalhasse para a área dos passageiros, mas acabou desligando o sistema de ar-condicionado.



O erro levou a uma despressurização da cabine e fez com que a aeronave perdesse altitude até que a tripulação de cabine descobriu o problema e ligou o ar-condiconado. De acordo com a CAAC, ninguém ficou ferido.



O passageiro Hoby Sun relatou à rede CNN que todos estavam calmos quando as máscaras caíram. “Não sabíamos o que estava acontecendo, nem parecia que os comissários de bordo sabiam”, disse. “Não estou fisicamente machucado, mas o impacto psicológico perdura. Quando fecho meus olhos, vejo as máscaras de oxigênio balançando na minha frente”.



De acordo com o jornal “China Daily”, aplicativos de rastreamento de voo mostraram que o avião caiu de uma altitude de 10.600 metros a 7.600 em 20 minutos. Depois, voltou a uma altitude de cruzeiro. Já a CNN, que teve acesso aos dados de GPS de Hoby Sun, afirma que o voo desceu de mais de 10 mil metros para menos de 4 mil em menos de nove minutos.



“Ainda estamos investigando o incidente e vamos punir rigorosamente os responsáveis”, disse Qiao Yibin a repórteres nesta sexta.

