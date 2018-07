DA QUEM



Drew Barrymore, de 43 anos, e Cameron Diaz, de 45 anos, fizeram uma selfie juntas e, sem maquiagem, chamaram a atenção por suas belezas ao natural. "Sem maquiagem, sem filtro. Amigas de escola. Dia de folga", escreveu Drew nas hashtags ao postar a foto do encontro. Ela ainda deixou a sua dica de beleza: "Protetor solar sempre".



As duas, que atuaram juntas no filme As Panteras, receberam elogios dos seguidores. "Como uma foto pode reunir tanta beleza?", comentou um fã. "Obrigada por representar a mulher real nesta geração de filtros. Vocês são um exemplo da verdadeira beleza", elogiou outro seguidor.



Drew sempre compartilha selfies em que aparece sem make e o glamour do tapete vermelho. Recentemente, ela compartilhou em seu Instagram um momento "vida real": a atriz não gostou do resultado de um tratamento que fez nos cabelos e dividiu seu descontentamento com seus seguidores.



"Eu não pareço triste? Essa foto é triste! Eu queria fazer algo para me sentir mais atraente e o turo saiu pela culatra. Às vezes, quando você tenta melhorar a si mesmo e a sua confiança, isso pode dar errado, e então você se sente pior", escreveu ela.



"Mas todos nós fazemos um corte de cabelo, ou uma má sobrancelha, ou uma cor de cabelo ruim e só queremos correr para casa e entrar em sua máquina do tempo", desabafou.



Cameron também já abriu o jogo em entrevista sobre a sua baixa autoestima. Ela tinha vergonha de sua pele. "Eu costumava ter acne e espinhas profundas, que doíam tanto que eu não queria nem sair de casa. Meus amigos falavam que não dava para perceber, mas eu sabia que era visível", contou ela. "Nenhum corretivo ou base podia consertar a textura da minha pele, a vergonha que eu sentia ou a dor das espinhas. Eu era muito infeliz."



