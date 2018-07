DA QUEM



Tiririca fez uma montagem para comparar a sua barriga com a de Isis Valverde, que está grávida de quase seis meses do primeiro filho. O deputado e humorista brincou que a sua barriga está maior do que a da atriz. "A Isis Valverde com seis meses está melhor do que eu normal. Triste Realidade! Quem se encaixa?", perguntou ele ao postar a montagem em seu Instagram.



Toda vez que posta uma foto de suas curvas, Isis tem recebido comentários dos fãs que a indagam sobre a sua barriga quase imperceptível. Recentemente, após lerem recados como "Já sabe até o sexo do bebê, mas a barriga nem apareceu ainda", muitos seguidores entraram em defesa da atriz.

"Gente chata que fica perguntando por barriga. Por que não vão ler sobre início de gestação ao invés de ficar sufocando! Chatos!", escreveu um. "Como você aguenta 'cadê a barriga' e 'está grávida mesmo'?". comentou um. "Calma ela ainda vai crescer", pediu um outro fã.



Homenagem ao bebê em buquê de flores no casamento



Este é o primeiro filho da atriz com André Resende. Os dois se casaram em junho em uma romântica cerimônia, com decoração de Renata Paraiso, que teve uma homenagem de Isis ao bebê que espera com o amado.



Para se casar com André, Isis colocou no buquê uma flor de importante simbolismo para a chegada do primeiro filho. E quem explicou foi a própria decoradora.



"A rosa inglesa real romantic antique, a orquídea exótica beallara, a rice flower e a ninféia branca (colhida por mim dentro do lago!) davam o toque sofisticado, delicado e clássico (mas sem dispensar a originalidade!). A protéia, a dália e a tulipa roxas traduziam sua força, imponência e personalidade. A physalis era a surpresa que representava o fruto iluminado desse amor, que ela já carregava no ventre. Essa é a Isis, traduzida em flores, por mim", postou Renata.

