Lançado na última segunda-feira, o clipe "Me solta", de Nego do Borel continua dando o que falar. Convidado inicialmente para fazer a cena do beijo gay com o funkeiro, o ator Felipe Titto usou as redes sociais para explicar por que teve que recusar o convite do amigo.

O galã admitiu que chegou a questionar Nego sobre se o beijo não seria "gratuito". A polêmica cena acabou sendo feita com o modelo Jonathan Dobal.

"Quando ele me disse que tinha um beijo, o que foi questionado foi o seguinte:

'Nego, para mim não tem problema nenhum, sou ator, dentro do contexto, a gente faz. Mas, o quão gratuito seria ou não esse beijo?' Isso contextualizado, legal, mas de uma forma gratuita... Isso foi o único debate entre eu e o Nego. Pô, será que isso não fica muito gratuito? A minha única parada era essa: que classe a gente vai representar? O que a gente está defendendo? Foi por isso que eu contestei", explicou Tito.

O ator contou que, mesmo após a conversa, ficou acertado que Nego passaria a data da gravação para ele. Só que o dia escolhido acabou não casando com a agenda de Titto.

"Quando ele me deu a data da gravação, eu disse que não podia, pois estaria em Miami fazendo uma campanha e não casou a data. Não furei de última hora. Jamais furaria um trabalho", enfatizou o bonitão, fazendo questão de afirmar: "Não sou irresponsável nem homofóbico".

