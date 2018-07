DA QUEM



Mirella Santos exibiu seu corpo saradíssimo em um dia de praia no Ceará. A musa fitness dividiu com os seus seguidores do Instagram que teve dificuldade para fazer um clique legal devido às condições climáticas. "Tentando tirar uma foto, mas a ventania não deixa. Ah, Ceará... terra boa", disse ela.



A loira, de 35 anos, é casada com o humorista Wellington Muniz, conhecido como Ceará. Com ele, Mirella tem uma menina, a pequena Valentina, que com apenas 3 anos, faz grande sucesso na web.



Recentemente, Mirella e Ceará celebraram seis anos de casados, com direito a declaração apaixonada da loira. "Hoje estamos comemorando mais um ano juntos. São 6 anos de casamento! Quem diria, né? Muitos acharam que não combinávamos, que não daria certo. Mas eu sempre acreditei e sentia que seríamos um só, uma vida só, sabia que seria meu!", começou ela, deixando claro que o casal foi contra todas as expectativas.



"E com a minha teimosia venci no cansaço (porque quem me conhece sabe o quanto luto pelas coisas que quero). Depois de um ano de casamento, com nossa história de amor, Deus nos presenteou com o presente mais lindo e divino que poderíamos ganhar, que é nossa princesa [Valentina]", completou



Para finalizar, Mirella agradece Ceará pelos anos de felicidade em família. "Obrigada minha vida, por ser esse marido, pai, filho, amigo, parceiro, companheiro, fiel escudeiro, conselheiro, brincalhão, engraçado, expansivo, explosivo, metódico, simplesmente meu amor! Que Deus abençoe cada vez mais a nossa união! PS: Quero viver muitos e muitos anos juntos!". Ela ainda usou hashtags como "bodas de açúcar" e "bodas de perfume".

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/07/mirella-santos-exibe-corpaco-em-praia.html