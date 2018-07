DO METRÓPOLES



Wesley Safadão foi ao limite com os últimos acontecimentos envolvendo ele e a ex-mulher. Depois de solicitar a revisão da pensão do filho na Justiça e deixar Mileide Mihaile revoltada, o cantor tomou uma atitude ainda mais severa: antecipou a audiência de revisão.



Marcada para 28 de agosto, a audiência será adiada para 27 de julho, com despacho, de acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, protocolado às 22h. Segundo o jornalista, Wesley ainda não pagará as custas do processo.



Apesar da afirmação de Dias, a assessoria do artista contrapõe, esclarecendo que a audiência foi adiada por um “erro da vara” na qual o processo está, em Fortaleza, e não porque Safadão solicitou.



Em meio às recentes polêmicas, Safadão ainda acusa a ex-mulher de depenar um apartamento dele. O artista chegou a divulgar uma tabela com a relação de seus gastos mensais tanto com o filho quanto com Mileide.



Conforme o site TV Foco, Wesley trocava o carro da digital influencer anualmente e deu dois imóveis comerciais para ela. Ambos foram à falência. Na tabela, todo o valor que o cantor dispõe chega a R$ 18 mil, e não a R$ 9.500, valor estipulado da pensão do filho. Portanto, querendo botar um fim no caso, Wesley proibiu Mileide de citar o nome dele na imprensa ou nas redes sociais.

