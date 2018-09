DA QUEM



Que dupla, hein! Kim Kardashian voltou a colocar o corpão pra jogo em mais uma ida à praia capaz de parar o trânsito. E detalhe: ela estava muitíssimo bem acompanhada de outra beldade.



A empresária usou seu Instagram, na madrugada de terça-feira (11), para divulgar um clique em que aparece ao lado da melhor amiga Larsa Pippen. "Para o que estamos olhando?", brincou ela na legenda do post.



Na imagem, enquanto Larsa usa um maiô prateado cavadíssimo, Kim ostenta suas curvas impecáveis - com direito a barriga negativa - com um biquininho combinando com o look da BFF.



Em abril do ano passado, Kim e Larsa "causaram" com as declarações divulgadas no site oficial de Kim, nas quais revelaram que costumam tomar banho juntas, "mas não de um jeito sexual". Elas ainda contaram que "mandam nudes uma para a outra o tempo todo".



Para não atiçar (ainda mais) a imaginação dos fãs, elas explicaram que o motivo do envio constante de fotos de seus corpos nus é para "aumentar a motivação para a academia".



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/09/de-biquininho-prateado-kim-kardashian-mostra-corpaco-com-amiga.html