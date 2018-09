DO G1



“O tempo não para”, novela das 19h, tem mais um integrante no elenco. Estreante em novelas, Matheus Lisboa já é conhecido dos telespectadores. Ao menos, dos fãs do BBB.



Ele entra na novela como Pierre e participou do BBB16. O ex-engenheiro de 28 anos tem se dedicado aos estudos das artes cênicas. Além de tirar o registro como ator, fez aulas.



“Sei que o mercado é sério e competitivo, e uma carreira não se sustenta sem talento. Por isso, preferi não fazer alarde ou divulgação nesses últimos anos até que me sentisse capaz de exercer a função”, conta Matheus ao G1.



Personagem gay



Matheus conta que desde que foi anunciado que entraria na novela, seus fãs já começaram a shippar o casal Igor e Pierre.



Para a novela, ele recebeu o convite da produtora de elenco Juliana Silveira. “Mas faço muitos testes. É mais uma forma de mostrar nosso trabalho”.



Matheus ainda sabe pouco sobre seu personagem na trama. “Sei que ele é o Pierre, namorado do personagem do Léo Bahia, que por sinal está excelente na novela. Novela é uma obra aberta, né? Torço para que o autor curta e escreva mais para o casal".



Comentários nas redes sociais



Assim que foi divulgado que que Matheus estaria em “O tempo não para”, uma série de comentários surgiu nas redes sociais.



Um time era contra um ex-BBB ser escalado para novelas. Mas Matheus garante não tem ter sofrido nenhum preconceito por isso:



“Estudo muito pra não dar margem a esse tipo de comentário. Para mim, é como qualquer outra profissão, como a engenharia. Fui muito bem recebido no meio artístico".



Outro time comemorou o retorno do ex-brother para a telinha, citando a beleza do ator. O que poderia fazê-lo ser um novo galã das novelas:



“ Agradeço o elogio, mas beleza não sustenta uma carreira bem-sucedida”.

Divulgação Matheus Lisboa

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2018/09/11/ex-bbb-matheus-lisboa-estreia-como-ator-em-casal-gay-de-o-tempo-nao-para.ghtml