DA VEJA SP



Depois de revelar no Instagram que estaria recebendo ameaças de Anitta por conta de um livro que está escrevendo sobre a cantora, o colunista Leo Dias resolveu contar, no Fofocalizando desta segunda (10), o que, segundo ele, teriam sido os motivos do fim do relacionamento entre a estrela pop e o marido Thiago Magalhães. O rompimento foi anunciado à imprensa no sábado (8).



De acordo com Leo, os fãs já haviam notado o estremecimento da relação.

“O Thiago acompanhava a Anitta em tudo e ele não foi pro México (onde viajou da versão local do The Voice). E a Anitta tem uma rede de informantes que ficava contando onde o Thiago estava e ela ficou sabendo de tudo. Há pelo menos três meses os fãs da Anitta avisam que o relacionamento está muito estranho. Eu encontrei ela na terça e ela contou que eles estavam juntos. No sábado de manhã eles resolvem terminar”, revelou ele.



Segundo ele, o casal tinha “uma série de incompatibilidades”. “Há dois problemas: ele vive uma vida exagerada, de luxo, riqueza, mas a Anitta não se conquista com isso. Pra você ter uma ideia, foram dois casamentos: um na Amazônia e um no civil. Ela pediu pizza e japonês pra comemorar. Esta é a Larissa, ela é pé no chão. Ela chegava para ele e falava que ele não precisava demonstrar poder”, disse ele.



“Ela detesta idolatria. Você precisa pisar um pouquinho nela para ela se valorizar. O outro problema é que o Thiago pisava demais na Anitta, inclusive na frente de outras pessoas. Teve um dia que teve uma discussão entre Thiago e Victor Sarro, muito amigo da Anitta. E os dois tiveram um pega pra capar”, disse.



Dias afirmou ainda que ela não mora mais com ele: “A Anitta morava numa casa alugada e as despesas eram todas divididas. Ela saiu no sábado de casa e foi morar com a mãe. A Anitta nunca transpareceria tristeza, ela é muito forte”.



Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/anitta-casamento-leo-dias/