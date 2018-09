DA REVISTA MONET



A atriz Melissa McCarthy impressionou o público presente no evento de lançamento de seu próximo filme ao chegar no tapete vermelho ostentando 30 Kg a menos desde 2015, quando deu início a uma nova dieta e a uma série de exercícios físicos semanais.

Hoje aos 48 anos, McCarthy revelou sua nova forma física durante sua ida ao Festival de Cinema de Toronto, no qual compareceu para assistir ao lançamento de ‘The Old Man & The Gun’, estrelado pelo ator Robert Redford.



Em 2015, ao falar sobre a dieta recém-iniciada por ela, McCarthy contou que sua nova alimentação diária consiste basicamente em baixíssimo consumo de carboidratos.



Ainda em 2018 a atriz estará presente nos cinemas em duas produção. Ela será a protagonista da comédia dramática ‘Can You Forgive Me?’, cinebiografia da escritora Lee Israel, com lançamento previsto para outubro de 2018 nos Estados Unidos. Já a comédia ‘Crimes em Happytime’ chegou aos cinemas brasileiros na semana passada, dia 6 de setembro.

Getty Images A atriz Melissa McCarthy





Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2018/09/atriz-melissa-mccarthy-impressiona-em-lancamento-de-filme-apos-perder-mais-de-30-kg.html