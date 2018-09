DA QUEM



O casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes está marcado para novembro e a mãe de Enrico está pegando pesado nos exercícios físicos. Nesta terça-feira (11), ela já treinou e fez questão de marcar o fim da série com um Stories.



"Treino feito por hoje", escreveu Karina na legenda. Na imagem, ela aparece tirando a foto na frente do espelho e exibe o abdômen sarado. Em recente entrevista, o casal não revelou onde será a cerimônia que vai oficializar a união. Karina também disse que será um casamento pequeno, para no máximo 100 pessoas. "Teremos padrinhos famosos, mas, mais do que isso, amigos. Um casamento para poucos convidados".



Karina e Amaury ficaram noivos em maio. "Sim! Eu disse sim para você, meu amor Amaury Nunes. Agora estamos ainda mais unidos, com o mesmo propósito de família, com esse amor que cresce solidamente com companheirismo, afeto, pés no chão, amizade e muita vontade de ser e fazer o outro feliz! Caminhamos juntos nós 3 com essa luz que vem nos guiando desde o dia em que nos conhecemos", escreveu ela na rede social na época.



