Generosidade é uma das características mais marcantes da personalidade de Mr. Catra, segundo opiniões de amigos, parentes e até de quem não conheceu o músico pessoalmente. Uma menina de 11 anos receberá a doação das córneas do artista, que já havia declado, em vida, ser doador de órgãos.

A informação sobre o transplante foi dada nesta terça-feira, durante o enterro do artista, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Catra morreu no último domingo, aos 49 anos, em decorrência de um câncer gástrico.

O músico, que tem o nome de batismo Wagner Domingues Costa, estava internado Hospital do Coração (HCor), na capital paulista, e deixou três viúvas e 32 filhos. Antes da morte, o artista já havia afirmado ser doador, mas como a morte foi por falência múltipla dos órgãos, apenas as córneas poderão ser transplantadas.

Mr. Catra foi diagnosticado com um câncer gástrico em 2017. O diagnóstico fez o cantor tentar eliminar o hábito de fumar e reduzir a ingestão de bebidas alcoólicas. No último ano, o artista emagreceu mais de 30kg e, debilitado no último mês, não resistiu à doença.

