Junno Andrade, aniversariante desta terça-feira (11), completa 55 anos de vida. Na web, a mulher do cantor, Xuxa Meneghel, fez posts pra lá de românticos ao amado, com direito à trajetória da relação dos dois, da amizade ao romance.



"Quando te vi pela primeira vez eu tinha 25 anos... você: cabeludo, magro, tímido... lindo. O tempo passou, te reencontrei com 50 anos. Você: grisalho, magro, tímido... lindo. Hoje com 55 anos eu e você já temos muitas histórias pra contar pros nossos filhos, netos e bisnetos", começou ela, que usou fotos recentes da lua de mel do casal nas Ilhas Maldivas.



"Hoje, com 55 anos, eu e você somos uma linda história de amor com direito àquela linda frase... 'e viveram felizes para sempre'. E eu quero descobrir dia após dia que depois do viveram felizes para sempre é que a vida tem mais sabor, mais sentindo... mais amor... com você. Te amo, simplesmente isso. TE AMO, @junnoandrade", ainda escreveu ela.



Para finalizar, Xuxa frisou diversas vezes seus sentimentos ao maridão. "Feliz niver... te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo @junnoandrade."



Xuxa e Junno se conheceram nos anos, quando o cantor fazia participações nos programas de televisão apresentados por Xuxa, mas o namoro entre eles só engatou mesmo no início de 2013.

