Ariana Grande ficou furiosa quando descobriu que a notícia da morte trágica de Mac Miller foi mantida em segredo enquanto ela gravava um especial da BBC para divulgar seu novo álbum, Sweetener.

Na sexta-feira, 7 de setembro, foi divulgado que o rapper havia sido descoberto morto por suspeita de overdose em um quarto de sua casa em San Fernando Valley, Los Angeles.



Na época, no entanto, a cantora estava no meio das filmagens de seu especial da BBC em Londres. Mas, em vez de interromper a entrevista e a performance, os chefes da TV decidiram não avisá-la para garantir que a gravação continuasse "suave".

A decisão saiu pela culatra. Ariana Grande, de 25 anos, “ficou furiosa quando descobriu que a notícia havia sido ocultada a ela e fez um longo desabafo quando terminou de chorar”, disse uma fonte ao RadarOnline.com.



A cantora e Mac Miller “não estavam em boas condições” na época de sua morte, mas ela ainda assim ficou abalada pela perda.

"Houve apenas um número seleto de fãs permitidos para as filmagens do especial da BBC, e um punhado de chefes de TV e publicitários", explicou a fonte. “Mesmo que os fãs tenham recebido ordens para desligar seus celulares para a filmagem, muitos os mantiveram ligados durante a entrevista e sabiam sobre a morte de Mac Miller, mas nenhum deles poderia interromper para contar a Ariana”, continuou a fonte.



“As pessoas envolvidas no show também sabiam, mas optaram por deixar as câmeras continuarem rolando, pois não queriam interromper uma estrutura muito cara, já que sabiam que Ariana provavelmente não iria querer continuar se lhe tivessem dito", completou o informante.

Depois que Miller, de 26 anos, morreu repentinamente, Grande prestou homenagem ao seu ex, compartilhando uma foto em preto e branco no Instagram. Eles se separaram em maio depois de dois anos juntos, e Ariana Grande começou a namorar o comediante Pete Davidson não muito tempo depois.



Grande ainda não falou sobre a morte do rapper, mas dizem que a cantora está "de coração partido" e "devastada".

De acordo com a fonte, Ariana Grande contou à sua equipe que acha que a Inglaterra está "amaldiçoada" porque eventos trágicos parecem ocorrer quando ela viaja para o país, incluindo o ataque a bomba em Manchester que matou 22 pessoas enquanto ela se apresentava em maio de 2017.

Instagram O post de Ariana Grande em homenagem ao rapper Mac Miller (1992-2018)





