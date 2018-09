DA QUEM



Nicki Minaj com certeza é um dos nomes da vez na New York Fashion Week.

Na manhã desta terça (11), a rapper apareceu para acompanhar os desfiles ao lado da mãe, Carol, e as duas impressionaram pela grande semelhança.

"Gêmeas", comentou um dos seguidores de Nicki no Instagram. "Maravilhosas", completou outro.



Nicki já causou bastante nos últimos dias na NYFW. No fim de semana, a rapper protagonizou um barraco com Cardi B que atirou um sapato contra ela e deixou o evento com um grande hematoma na testa.

As duas rappers trocaram farpas na mídia e Nicki disse achar a situação toda humilhante.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/09/nicki-minaj-impressiona-por-semelhanca-com-mae-na-nyfw.html