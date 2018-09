DA QUEM



Em entrevista para a revista GQ, Paul McCartney revelou que tinha momentos íntimos com seus companheiros na época dos Beatles. O cantor contou que, mais de uma vez, se masturbou ao lado de seu companheiro de banda John Lennon.



"Foi assim, eu estava na casa do John e era um grupo pequeno. E ao invés de ficarmos bêbados e dar uma festa, eu nem sei se íamos passar a noite lá ou algo assim, nós estávamos sentados nessas cadeiras e as luzes estavam apagadas e alguém começou a se masturbar, então todos fizemos o mesmo", revelou.



Ainda segundo o cantor, ele, John e os outros três amigos começaram a brincar, gritando nomes como "Brigitte Bardot" como 'estímulo' para os outros. A 'atividade' terminou apenas quando John Lennon gritou o nome de Winston Churchill.



"Eu acho que foi uma vez só. Talvez duas", continuou McCartney. "Não era algo grande. Mas é o tipo de coisa em que você não pensa muito. Era só uma coisa de grupo. É, é um pouco pervertido quando você pensa nisso. Tem tantas coisas que você faz quando é jovem e depois pensa 'nossa, eu fiz mesmo isso?'. Mas era uma diversão inocente, ninguém se machucou. Nem a Brigitte Bardot", brincou.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/09/paul-mccartney-revela-que-se-masturbou-ao-lado-de-john-lennon.html