DA QUEM



Novo casal na área! Rainha das redes sociais, Thaynara OG está namorando o cantor sertanejo Gustavo Mioto. A informação foi confirmada pela assessoria da influencer para a QUEM. Os dois começaram a conversar em maio deste ano.



O pedido do namoro foi feito por Gustavo. Em junho deste ano, Thaynara, que é advogada, conversou com a QUEM sobre a carreira, que foi alavancada em 2015. A influencer digital também é apresentadora do GNT -- como protagonista do reality show Minha Vida é Kiu. "A internet me deu várias oportunidades. Coisas que eu nunca imaginei fazer. Filme, já fiz dois e hoje, dei um passo diferente, que eu nunca imaginei, que é apresentar", contou ela.



Gustavo é uma das promessas do cenário sertanejo atual. Seus hits Anti-amor, em parceria com Jorge e Mateus, e Coladinha em Mim, dueto com Anitta, estão entre os mais tocados do mercado de streaming de música e lhe rendem mais de 10 milhões de ouvintes no Spotify, um milhão de seguidores no Instagram e mais de um bilhão de visualizações no seu canal do YouTube.



