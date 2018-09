DA QUEM



Fabiana Karla compartilhou uma foto em quem aparece de lingerie. A atriz, que acaba de gravar uma participação em Malhação - Vidas Brasileiras, aparece com um look provocante na imagem. "Meu corpo, minhas regras", escreveu.



Em conversa com QUEM no início da tarde desta terça-feira (11), Fabiana falou sobre a imposição de padrões de beleza:

"As pessoas estão muito ditadoras da beleza. Estão sempre falando muito, apontando o dedo na cara dos outros, querendo ditar o que pode ou não se pode fazer, o que o outro tem que ser. E é o meu corpo! Quem manda sou eu! É aquela frase: 'Meu corpo, minhas regras'. Isso serve pra todo mundo, seja alto, baixo, branco, negro. Você é o que você é e acabou", disse.



A atriz também falou sobre as constantes cobraças que fazem com as mulheres. "Acho engraçado como as pessoas lidam com o corpo da mulher. Parece que nosso corpo virou um tipo de agressão ao outro. Nossos seios, além de tudo, foram feitos para amamentar uma criança. É um absurdo poder expor os seios na época do Carnaval, mas não poder amamentar o seu filho em um lugar público. Um mamilo não pode ser uma ameaça", disse.



Equilíbrio e bem-estar



Em recente entrevista, Fabiana declarou que chegou a emagrecer 20 quilos no primeiro semestre deste ano. "Não me vejo bonita se estou muito magra. Já tive 60 quilos, mas procurei emagrecer buscando equilíbrio e bem estar", afirma ela, que em breve iniciará a preparação para a novela Verão 90 Graus, prevista para estrear em janeiro do ano que vem na Globo.



A atriz fez uma recente viagem com o namorado, Diogo Mello, e foi fotografada usando um maiô de um ombro só durante um passeio à beira do mar.

