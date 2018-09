DO EXTRA



Autoridades do Ministério do Trabalho da Arábia Saudita disseram que dois funcionários - um homem e uma mulher, ambos solteiros - de hotel em Jeddah foram presos após aparecerem em um vídeo em que tomam café da manhã juntos, contou o site "SaudiNews50".

O caso foi classificado como violação das leis de segregação entre homens e mulheres em locais públicos.



O vídeo foi postado em mídias sociais e disparou uma onda de revolta. O preso tem nacionalidade egípcia. O país de nascimento da mulher não foi revelado.



Nas imagens, a mulher, que aparece com um niqab, tradicional véu saudita, dá comida na boca do egípcio, que é quem está filmando a cena.



"Venha tomar café da manhã conosco", diz o homem, identificado apenas como Bahaa, no vídeo, segundo a emissora americana CNN.



O dono do hotel também enfrentará consequências por falhar no controle da política de segregação de gêneros em ambiente de trabalho.

Nas redes sociais, muitos conservadores pediram que estrangeiros respeitem as tradições sauditas, em meio a um momento em que o governo promete flexibilizar a política restritiva acerca de gêneros. Recentemente, mulheres tiveram permissão para dirigir carros e frequentar cinemas e estádios.

Em abril, também em Jeddah, a polícia fechou uma academia de ginástica para mulheres por causa de um material promocional que exibia uma mulher com roupa muito justa.

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/funcionarios-de-hotel-sao-presos-por-tomar-cafe-da-manha-juntos-na-arabia-saudita-23058250.html