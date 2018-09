DO METRÓPOLES



Considerado um dos maiores galãs da história do Big Brother Brasil, Diego Alemão, vencedor da sétima edição do reality show, não está com sorte com as mulheres. O loiro compareceu a uma festa no Rio de Janeiro, mas só recebeu “fora”.



De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Diego esteve na festa Carrapetas, evento ocorrido em uma casa de festas no bairro Joá. Segundo o jornalista, o ex-BBB tentou conversa com várias garotas, mas sem êxito.



Quem esteve na festa ainda enxergou falta de habilidade do loiro na hora da conquista. Diego foi destaque no BBB7, onde se envolveu com Iris e Fani e foi protagonista de um triângulo amoroso.

