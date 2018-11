DA QUEM



Regina Casé decidiu homenagear o marido, Estevão Ciavatta, na manhã deste sábado (10) ao relembrar de um acidente envolvendo um passeio a cavalo no qual ele quase perdeu os movimentos da perna. No Instagram, a apresentadora publicou uma foto mostrando momentos após o drama, em que ele aparecia muito machucado.



"10 anos atrás, num 10 de novembro como hoje, meses depois de ter perdido meu pai, fomos pro sítio dizendo um pro outro : chega de dor ,de hospital, de sofrimento

Eu fui nadar e ele saiu a cavalo...Horas depois ,uma volta desesperada pro Rio de ambulância, corrida contra o tempo, pesadelo. Tetraplégico", começou ela na legenda, mostrando o desespero da família na ocasião.



Em seguida, Regina comentou sobre os momentos de incertezas ao imaginarem que Estevão poderia continuar o sofrimento. "A noite mais longa da vida, eu achando que nunca mais ia dormir, que nunca mais íamos sonhar. Quando meu amor abriu os olhos me disse: Acho que vou ser cantor... já que não mexe nada do pescoço pra baixo... Vou ser cantor! Eu até que canto direitinho..", relatou ela, emocionada.



Apaixonada pelo marido, Regina aproveitou para se derreter na legenda e homenageá-lo. "Esse pra quem não conhece é o @eciavatta, meu Yoyô, o cara que eu mais admiro no mundo! Hoje não só ele canta, como cada dia consegue fazer uma coisa mais linda ,até bater uma bolinha com Roque nosso filho que veio pra ser o melhor fisioterapeuta do mundo! Minha admiração por você só cresce a cada dia, vendo que 10 anos depois você consegue fazer 'quase' TUDO! Sua força é absurda! Parabéns amor, pelo seu renascimento! Hoje é dia de festa pra gente!", finalizou.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/11/regina-case-relembra-acidente-que-quase-deixou-estevao-ciavatta-tetraplegico.html