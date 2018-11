DA QUEM



Renata Kuerten impressionou seus fãs na manhã deste sábado (10). No Instagram, a modelo publicou uma foto em que aparece com roupa de academia, com top e calça, deixando a barriga super definida e esculpida em evidência.



"Já que fiquei em casa, já limptei tudo, já fiz café, vou para academia", disse ela, em vídeo. "Até parece atleta", brincou.



A modelo não tem este corpo a toa. Renata sempre se mostra regrada com sua alimentação e treinos. A barriga trincada, no entanto, pode ter dias contados.



Em recente entrevista para QUEM, Renata contou já não malha mais pensando em ter a barriga trincada, que tanto fez sucesso na web. A apresentadora, que também trabalha como modelo, explicou em entrevista para QUEM que procura acompanhar as tendências e que agora a moda é ter o "corpo violão".



"Não tenho mais a barriga trincada. Faz tempo que parei de malhar o abdômen porque queria ficar um pouco mais retinha. A moda vai mudando e a gente tem que acompanhar. Hoje em dia a moda é mais um corpinho violão, meninas mais naturais. Quero entrar na moda do corpinho violão", diz ela, que atualmente só faz abdominais uma vez por semana.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/11/renata-kuerten-impressiona-ao-exibir-barriga-super-definida-em-foto-na-web.html