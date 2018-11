DA QUEM



Jojo Todynho falou sobre o preconceito que sofreu por não se encaixar em padrões estéticos impostos pela sociedade.

"Já sofri preconceito e recebi muitos olhares maldosos. Mas eu prefiro falar de amor, o amor é o que pode mudar a vida. Sou a prova do amor. As pessoas que me acompanham nas redes sociais foram as que me Trouxeram até aqui. Conquistei isso (sucesso) pelo amor do público por mim", afirmou a cantora ao participar do Teleton na madrugada deste sábado (10).



Famosa desde que conquistou projeção nacional desde que o hit Que tiro foi esse?, hit do verão deste ano, Jojo não quis seguir o texto proposto pela equipe do Teleton, maratona solidária em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), na madrugada deste sábado (10). "Vou fugir do roteiro e falar da minha cabeça", disse, espontânea.



A cantora enalteceu a importância do olhar solidário, mesmo quando a situação financeira não estiver favorável. "Minha mãe, Maria Helena, doava para o Teleton desde que eu era mais nova tinha o que tenho hoje. Fazer questão de doar. Tenho os dois bonequinhos -- a da botinha ortopédica e o da muleta -- que vieram por correio depois que a minha mãe fez uma doação por telefone", afirmou a cantora, referindo-se aos mascotes do Teleton, Nina e Tonzinho.



Na ocasião, ela enalteceu ainda o carinho do público infantil. "Criança é tudo para mim", disse. Qualquer dificuldade tem que ser tratada com respeito. Não dá para ficar quando o mundo pelo próprio umbigo. Já vi mãe sofrerem porque enfrentam olhares preconceituosos dentro da própria casa, da própria família."

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/11/jojo-todynho-ja-recebi-muitos-olhares-maldosos.html