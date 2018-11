DA REVISTA MONET



Lady Gaga fez um discurso emocionanteo ao receber o Patron of the Artists Awards no SAG-AFTRA, em Bervely Hills. A cantora detalhou suas crise de saúde mental e pediu que Hollywood forneça melhores planos de saúde para pessoas que trabalham na indústria do entretenimento.



“Comecei a perceber que eu olhava para o espaço e apagava por segundos ou minutos”, contou Gaga, segundo a Variety. “Eu via flashes de coisas que me atormentavam, experiências que estavam em meu cérebro e eu pensava ‘Vou tratar isso depois’”.



A cantora relaciona esses eventos a sobrecarga de compromissos de trabalho. “Esses também eram sintomas de dissociação e estresse pós-traumático e eu não tinha especialistas em saúde mental em minha equipe”, afirmou Gaga. “Mais tarde, isso foi se transformando em dor físicas crônica, fibromialgia, ataques de pânico, traumas e espirais mentais debilitantes, que incluem ideação suicida e comportamento masoquista”.



Gaga acredita que o mundo passa por uma “crise mental global” e por isso cobra mais apoio para ajudar as pessoas que enfrentam problemas desse tipo. “Eu precisava de ajuda. Eu gostaria que existisse um sistema que me fizesse dizer não aos ambientes tóxicos de trabalho e pessoas de comportamento questionável”.



