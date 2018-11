DA REVISTA MONET



Uma assistente de Meghan Markle chocou a família real ao pedir demissão seis meses após o casamento da atriz com o Príncipe Harry. “Por que ela iria querer deixar um trabalho de tanto prestígio tão cedo?”, questionou uma fonte ouvida pelo Daily Mail.



De acordo com o informante, Melissa era uma profissional “muito talentosa” que “desempenhou um papel fundamental para o sucesso do casamento real”. “Todos sentiram sua falta no palácio”.



O pedido de demissão foi revelado após trechos do novo livro do biográfo Robert Jobson serem divulgados. Na obra, o jornalista conta que o Príncipe Harry brigou com a Rainha Elizabeth por causa de uma tiara que seria usada por Meghan no casamento. "Meghan não pode ter o que ela quer. Ela vai usar a tiara que ela receber de mim", disse a Rainha para o neto Harry.



Antes disso, o príncipe havia dito para a equipe que organizava o casamento que Meghan deveria receber o que ela quisesse. Mas a rainha se preocupou porque a tiara escolhida pela atriz continha esmeraldas que poderiam ter vindo da Rússia, segundo o The Sun.



"Meghan colocou seu coração nesta tiara com esmeraldas e o príncipe Harry ficou muito nervoso quando foi dito a eles que era impossível usá-la", disse a fonte do site britânico.

