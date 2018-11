DO SÓ NOTÍCIA BOA



Lorenzo Menezes acaba de se formar na faculdade, em Administração, e dedicou o canudo à mãe, que é gari e se esforçou a vida inteira para garantir os estudos do filho.

“Esta ao meu lado na foto é a minha mãe, sim, é a mesma pessoa na foto. Para quem não sabe, minha mãe é auxiliar de limpeza, profissão mais conhecida como “gari”, “varredor de rua”… Quando eu era pequeno, esta mulher nunca me deixou faltar um lápis, nem uma borracha, nem um caderno para eu estudar”, contou Lorenzo no perfil dele no Instagram.

O jovem se formou no último dia 1º de novembro na FAT, Faculdade Anísio Teixeira, em Feira de Santana, na Bahia.

Ele conta que a mãe fez de tudo para que os filhos tivessem uma vida diferente da dela.

“Minha mãe não tem o 1° grau completo e as dificuldades da vida fizeram com que ela se esforçasse ao máximo para que nós não passássemos pelas mesmas”, revela.

Vendeu trufas

Lorenzo estudou e escolas públicas do maternal ao ensino médio e revela que a família recebia o Bolsa Família para se manter.

Pagar a mensalidade do cursinho pré-vestibular, o jovem conta que vendeu trufas na rua.

“Eu não tinha dinheiro, nem minha mãe… Foi ai que surgiu a ideia de vender trufa para pagar a mensalidade! Lá estava eu, terminando o último ano do ensino médio, indo pro cursinho de tarde e a noite, me esforçando para valorizar todo esforço que esta mulher fez por mim”.

Deu certo.

“O tempo passou e lá estava eu, agraciado com uma bolsa integral no ProUni, pronto para ingressar na faculdade”, escreveu.

Em outra postagem, vestindo beca Lorenzo também agradeceu:

“É inexplicável a emoção que sentimos quando um objetivo é alcançado. Só tenho a agradecer e bradar júbilos de glória por esta Vitória! É emocionante gritar: Eu consegui! Não desistam dos seus sonhos, todos nós somos capazes de realizá-lo”, concluiu.

