Léo Stronda e Luane Dias, ao que parece, estão realmente apaixonados. Nesta sexta-feira (09), em A Fazenda, os pombinhos planejaram se casar assim que deixarem o confinamento do reality.



Exigente, a youtuber revelou que quer se casar em um castelo localizado em Itaipava, região Serrana do Rio de Janeiro. “Quero casar logo em junho. Quero a festa naquele castelo que a Valesca gravou Beijinho no Ombro. Uma amiga minha fez a festa de casamento dela lá e lembro que foi incrível”, disse.



O fisiculturista, animado, concordou com a ideia da amada, e deu a ideia de se casarem com trajes medievais. “Tem que ter roupa medieval também pra gente entrar”, declarou, em tom bem-humorado.

Fonte: https://portalovertube.com/2018/11/09/a-fazenda-2018-apaixonados-leo-stronda-e-luane-dias-planejam-se-casar-em-castelo/