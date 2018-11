Rebeca Abravanel e Henri Castelli no palco do Teleton

BEATRIZ BORROUL

REVISTA QUEM

Patricia Abravanel não escondeu a empolgação ao conhecer o ator Henri Castelli na noite deste sábado (10). O encontro aconteceu no palco do Teleton, maratona solidária em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), promovida pelo SBT e que conta com a participação de artistas de várias emissoras.

A apresentadora divertiu o público ao revelar seu jeito casamenteiro. "Gato e solteiro? A Rebeca tem que chegar logo. Quero que ela te conheça", disse Patricia.

"Simpático, 40 anos... Cadê a Rebeca?", questionou a apresentadora na sequência. Espontânea, ela ficou surpresa ao saber que a filha do ator, Maria Eduarda, estava na plateia. "Ah, você tem filha? Dois filhos?", perguntou. Além de Maria Eduarda, o ator é pai de Lucas.

Com a chegada de Rebeca Abravanel, quinta filha de Silvio Santos, ao palco, Patricia voltou a atacar de cupido e elogiou a beleza de Henri.

"Nesta semana, eu vi uma foto dele na capa de uma revista. Ele está solteiro, não descarta voltar a casar, olha... A minha irmã também está nesta fase", disse. Nesta semana, Henri Castelli foi capa de QUEM, com fotos em Noronha.

SOLTEIRA NOVAMENTE



Rebeca teve o fim do namoro com o cineasta Marcelo Brennand anunciado no início deste mês. A confirmação aconteceu depois dela ter "xavecado" um participante do Roda a Roda, programa que comanda no SBT.

Aos 37 anos, ela é chamada de “a filha número 5” de Silvio Santos e estreou como apresentadora há cerca de um ano. Rebeca já foi casada duas vezes, com Leonardo Cid Ferreira (de 2004 a 2011) e depois com Guilherme Mussi, com quem ficou casada por nove meses, entre agosto de 2015 e maio de 2016.

BUQUÊ



Durante o bloco que Rebeca e Henri dividiram o palco, a equipe do programa Fábrica de Casamentos realizou o casamento de um paciente da AACD com sua companheira. Na hora de jogar o buquê, Patricia falou que as solteiras deveriam se posicionar atrás da noiva.

Rebeca era a única solteira do palco. Patricia, então, questionou Eliana: "E você? Não vai casar, não?" Aos risos, a apresentadora não citou datas e falou que primeiro virá uma lua-de-mel e, depois o casamento.

Quando a noiva, enfim, jogou o buquê, Rebeca conseguiu segurá-lo e Henri Castelli a pegou no colo, mostrando que a brincadeira casamenteira contagiou a todos.

O ator também agradeceu a chance de participar da ocasião. "Eu senti uma energia muito boa aqui, saio como se tivesse sido abençoado."