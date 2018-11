Luisa Sonza comemora sucesso com música na novela 'O sétimo guardião'

MICHAEL SÁ

DO EXTRA

Esste foi realmente o ano de Luísa Sonza. A cantora se casou em fevereiro com o humorista e youtuber Whindersson Nunes e vem emplacando um hit atrás do outro, se tornando um novo fenômeno do pop nacional, aos 20 anos.

E para fechar 2018 com chave de ouro, a gaúcha de Tuparendi, no interior de Porto Alegre, ainda recebeu o convite do autor Aguinaldo Silva para gravar a música "Nunca Fui Sorte", da trilha sonora da novela "O outro lado paraíso".

"Esse realmente foi um ano de muito trabalho e muitas felicidades na minha carreira. Eu canto desde os 7 anos e sempre batalhei muito e sonhei com esse reconhecimento", festeja ela, que hoje se divide entre São Paulo, onde mora, e Rio, por conta dos muitos compromissos profissionais.

A vida corrida de muito trabalho impede que Sonza e o marido se vejam com frequência.

Já ficamos duas semanas longe e nos falamos e namoramos pela internet mesmo

"Já ficamos duas semanas longe e nos falamos e namoramos pela internet mesmo (risos). Mas a gente entende e sempre dar força para o trabalho um do outro, torcemos muito um pelo outro".

Fenômeno das redes sociais com quase 10 milhões de seguidores no Instagram, a intérprete do hit "Devagarinho" tem faturando também com muitas campanhas publicitárias.

"Não sou uma pessoa de extravagâncias e de comprar coisas caras. Invisto o dinheiro que eu ganho na minha carreira e ajudo a minha família, que continua morando na cidade onde eu nasci", diz ela, referindo-se ao pai, agricultor, e a mãe, uma professora de Educação Física.

Casada com um o youtuber mais influente do Brasil, Sonza também usa parte do dinheiro que ganha para pagar suas próprias contas e se bancar.

"Sou feminista e acho que mulher nenhuma deve depender de homem. Mulher deve, sim, dividir a conta, pagar suas despesas e se sustentar. O homem também. Todos temos que correr atrás dos nossos objetivos e sem depender de ninguém".